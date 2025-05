FC Bayern: Vertragspoker! Weiter keine Einigung mit Sané

Leroy Sané und der FC Bayern München finden noch immer nicht zusammen. In den Verhandlungen geht es wohl noch um die Aufteilung des möglichen Gehalts in Fix-Summe und Boni.

Leroy Sané und der FC Bayern München finden noch immer nicht zusammen. In den Verhandlungen geht es wohl noch um die Aufteilung des möglichen Gehalts in Fix-Summe und Boni.

Laut dem Kicker hat es auch bei der neuerlichen Verhandlung zwischen Sportvorstand Max Eberl und Sané-Berater Pini Zahavi am Mittwoch keine Einigung über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Arbeitspapiers des 29-Jährigen gegeben.

Knackpunkt sei die Frage nach der Höhe der garantierten Gehaltssumme und der möglichen Boni. Die Bayern sollen laut der Bild-Zeitung ursprünglich zehn Millionen Euro fix und bis zu 5,5 Millionen an Zusatzzahlungen geboten haben.

Kampf um das richtige Gehalt

Agent Zahavi sprach am Mittwoch bei Sky von einem „netten Treffen“, es gebe aber „keine Neuigkeiten“ zu verkünden: „Ich kann darüber nicht sprechen.“

Bayern will Einigung bis zur Klub-WM

Die Bayern, die ursprünglich angekündigt hatten, ihre erste Offerte nicht erhöhen zu wollen, streben eine Einigung bis zur Abreise zur Klub-WM in den USA am 10. Juni an.