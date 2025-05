FC Bayern: Zahavi in München erwischt - nicht nur wegen Sané!

Die Verantwortlichen des FC Bayern München befinden sich offenbar in einem Gipfeltreffen. Zwei Personalien stehen dabei im Fokus der Verhandlungen.

Dort soll er sich am Mittwochmittag mit Bayerns Sportvorstand Max Eberl zum Gespräch getroffen haben. Der israelische Berater vertritt gleich zwei Spieler, bei denen der FC Bayern Klarheit schaffen will. So soll durch den heutigen Medizincheck von Jonathan Tah ein Wechsel des Innenverteidigers von Bayer Leverkusen offiziell gemacht werden.