Müller blickt dem Ende entgegen: "Ein Wermutstropfen"

Thomas Müller kommt dem Abschied vom FC Bayern immer näher. Der Superstar erklärt, was er in den letzten Momenten erwartet - und macht eine Titel-Ansage.

„Ich empfinde viel Freude und Dankbarkeit. Gerade in den letzten Wochen spürt man in den Stadien etwas, vor allem bei Heimspielen, wenn ich eingewechselt werde oder bei meinem Ausgleichstreffer gegen Inter Mailand „, sagte der 35-Jährige.

„Wird sich wahrscheinlich etwas seltsam anfühlen“

Müller wird seinen bisher einzigen Klub nach der Klub-WM verlassen. Sein letztes Heimspiel macht er am 10. Mai gegen Borussia Mönchengladbach: „Ich spüre eine enorme Wertschätzung für die letzten 15 Jahre, und das ist ein gutes Gefühl, aber ich bin nicht super emotional, es ist nicht so, dass für mich etwas zusammenbricht.“

Das Adrenalin im Stadion, das bleibe unvergleichlich: „Dem Druck entgegenzutreten, diese Aufgabe, das ist hart zu ersetzen, fast unmöglich zu ersetzen. Das weiß ich, und es wird sich in den ersten Jahren nach meinem Ausscheiden aus dem Spiel an manchen Samstagen wahrscheinlich etwas seltsam anfühlen, aber auch damit werden wir fertig.“

Noch sei er ja mittendrin und allzu große Sorgen wolle er sich mit Blick auf die Zukunft nicht machen: „Wenn ich mich schlecht fühle, dann fühle ich mich in der Zukunft schlecht - an dem Tag, an dem es passiert - und nicht vorher.“