Müller-Party: Warum Kimmich als Erster ging

Um 0.04 Uhr ist es soweit. Der Mann, auf den alle gewartet haben, der Mann, für den sie alle da sind, kommt endlich bei seiner eigenen Party an. Im weißen Hemd mit grauem Sakko, schwarzer Hose und schicken schwarzen Schuhen steigt Thomas Müller aus dem schwarzen Van, der ihn nach seinem letzten Bayern-Heimspiel zur Location in der Münchner Innenstadt am Lenbachplatz gebracht hat.