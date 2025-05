Süle: Müller "kann ein anstrengender Mitspieler sein"

Der Spieler von Borussia Dortmund erklärte in einem DFL-Interview, dass die beiden gute Freunde seien, verriet aber: „Ich kann sagen, - das wird er mir nicht übelnehmen - dass er auch ein anstrengender Mitspieler sein kann. Gerade weil er manchmal auch Probleme hat, nichts zu sagen.“

Für Müller stehen mit den Bayern noch drei Spiele in der Bundesliga an. Am kommenden Samstag bei RB Leipzig können die Münchener die Deutsche Meisterschaft klarmachen.