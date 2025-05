Zukunft abseits von Bayern? Müller will "weiter Fußball spielen"

Wohin zieht es Müller?

Und danach? „Für heute, morgen, übermorgen weiß ich konkret, was ich vorhabe. Für danach steht es tatsächlich noch in den Sternen“, sagte Müller und ergänzte: „Ich würde ungern hier meine Zukunftsgefühlswelt im Interview austragen wollen.“

Müller rechnet mit Ibiza-Kritikern ab

„Ich verstehe ja, dass man Artikel schreiben will und es geht auch immer viel um Moral und wenn man mit dem Finger auf andere zeigen kann. Da sind wir in Deutschland ja sowieso ganz vorne mit dabei. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Den Geschäftsgedanken verstehe ich, aber um jeden Preis - weiß ich nicht. Jeder, der sich dazu mit ganz klarer Kante geäußert hat und ein richtiges Moralapostel war, darf sich da gerne mal im Spiegel anschauen und in seinem Leben mal anschauen, was da so passiert.“