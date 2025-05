Nach Ibiza-Reise: Bayern-Stars in Spaßbad gesichtet

Die Bayern-Profis kehren am Dienstag von ihrem kontroversen Ibiza-Trip zurück. Noch an demselben Tag folgen sie einer besonderen Einladung von Thomas Müller.

Die Bayern-Profis kehren am Dienstag von ihrem kontroversen Ibiza-Trip zurück. Noch an demselben Tag folgen sie einer besonderen Einladung von Thomas Müller.

Die Profis des FC Bayern sind am Dienstagmittag von ihrem Kurztrip nach Ibiza zurückgekehrt - doch damit endete die Party noch nicht.

Auf Einladung von Thomas Müller verbrachten laut Bild 20 Spieler des Rekordmeisters, einige mit ihren Partnerinnen, den Dienstagabend in der Therme Erding. Die Klub-Ikone ist das Werbegesicht des Spaßbads.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Wirbel um Bayerns Ibiza-Reise

Am Mittwoch nehmen die Münchner wieder das Teamtraining auf, bevor am Samstag das letzte Bundesliga-Spiel steigt.

In den vergangenen Tagen hatte es rund um den Ibiza-Trip der Bayern Diskussionen gegeben - unter anderem wegen einer möglichen Wettbewerbsverzerrung mit Blick auf den Bundesliga-Abstiegskampf. So äußerte Lothar Matthäus Kritik an den Reiseplänen der FCB-Stars.