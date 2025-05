Rose-Nachfolge? RB-Boss gibt Update

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer will sich bei der Suche nach einem neuen Trainer für Fußball-Bundesligist RB Leipzig nicht aus der Ruhe bringen lassen.

„Wir versuchen, keine schnelle, sondern die beste Entscheidung für uns zu treffen“, sagte der 40-Jährige in einer Medienrunde. Der Klub werde „zu gegebener Zeit bekannt geben“, wer das Amt übernehme: „Aber Einigkeit herrscht noch nicht.“

RB verpasste unter Löw Europa-Qualifikation

Nach der Trennung von Marco Rose hatte Zsolt Löw, „Head of Soccer Development“ bei Red Bull, im Frühjahr die Mannschaft interimsweise übernommen. Der 46-Jährige hatte bereits bei seinem Amtsantritt betont, zum Ende der Saison in seinen eigentlichen Job zurückkehren zu wollen.

RB will Star halten: „Xavi hat Vertrag hier“

Auch abseits der Trainerposition stehen in Leipzig nach der schlechtesten Saison der eigenen Bundesliga-Historie Veränderungen an. RB gehe nun „in einen Umbruch, aber mehr noch in einen Aufbruch“, betonte Schäfer. Als Tabellensiebter hatten die Sachsen erstmals seit dem Aufstieg das internationale Geschäft verpasst.