Jetzt spricht Wirtz über Transferpläne!

„Es reizt mich auf jeden Fall, auch irgendwann meine Komfortzone zu verlassen und etwas Neues zu erleben“, sagte der 22-Jährige in der am Donnerstag erschienenen Ausgabe der Sports Illustrated : „Ich kenne die Fußballkabinen gut genug und bin überzeugt, dass ich überall schnell Anschluss finden würde.“

Wirtz wird vor allem vom FC Bayern umworben. Mittlerweile soll er seinen Noch-Trainer Xabi Alonso darüber informiert haben, dass er „nur“ nach München wechseln will .

Wirtz: Gehalt nicht entscheidend

Für seine weitere Karriereplanung sei „die sportliche Perspektive viel entscheidender als das Geld“, betonte Wirtz: „Als ich damals von Köln nach Leverkusen gewechselt bin, habe ich keine einzige Sekunde über mein Gehalt nachgedacht, sondern nur darüber, was das Beste für meine Karriere ist. Ich beschäftige mich auch gar nicht damit, wie viel Geld ich auf dem Konto habe oder was ich in Zukunft verdienen könnte.“