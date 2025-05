Sandro Wagner zum FC Augsburg? Hamann: "Es könnte heiß werden"

Wie TV-Experte Dietmar Hamann erklärte, könne er sich ein Engagement Wagners in Augsburg gut vorstellen. „Sandro Wagner hat das Potenzial, in den nächsten drei, vier Jahren einer unserer besten Trainer zu werden. Er würde gut dorthin passen, es könnte heiß werden“, sagte Hamann bei Sky .

Wagner? „Wäre sehr hart für Jess Thorup“

„Es wäre sehr hart für Jess Thorup, wenn er gehen müsste. Sie haben in der Rückrunde nur vier Spiele verloren, waren zwischenzeitlich elf Mal ungeschlagen“, führte Hamann aus. „Auf der anderen Seite wäre es ein Zeichen an die Mannschaft und an die Fans, wenn man so eine gute Saison spielt und dann den Trainer wechselst. Es wäre sehr hart für Thorup, aber so ist nun mal das Geschäft.“