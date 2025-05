Neue Details zum Sané-Poker: Hinter den Kulissen brodelt es

Leroy Sanés Beraterwechsel schlägt hohe Wellen. Mittlerweile ist klar: Sein gewagter Schritt macht in dieser Phase einen Verbleib in München eher unwahrscheinlich.

Am Rande der Einweihung des Franz-Beckenbauer-Platzes äußerten sich sowohl CEO Jan-Christian Dreesen als auch Klubpräsident Herbert Hainer versöhnlich. „Ich kenne seine Beweggründe nicht“ , sagte Letzterer, „wir kümmern uns um den Spieler und Menschen Sané, nicht um den Berater.“

An der Säbener brodelt es

Doch hinter den Kulissen brodelt es. Sanés Rolle rückwärts hat an der Säbener Straße für deutliche Irritationen gesorgt. Und das nicht nur, weil noch am Samstagvormittag zwischen Vereins- und Spielerseite Einigkeit geherrscht hatte. Für Ärger sorgt auch die Tatsache, dass der 29-Jährige die Bayern schon seit Wochen hinhält.

SPORT1-Informationen zufolge liegt Sané das finale Angebot der Bayern bereits seit geraumer Zeit vor. Trotzdem hat der Nationalspieler noch immer keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen. In der Chefetage entstand daher der Eindruck, dass Sané selbst nicht genau weiß, was er eigentlich will. Das stört einige Entscheidungsträger des FC Bayern.