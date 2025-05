Sané-Verlängerung beim FC Bayern? Bierhoff äußert Bedenken

Nach Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala und Joshua Kimmich steht auch Leroy Sané kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern München. „Wir sind in zielführenden Gesprächen“, bestätigte FCB-Sportvorstand Max Eberl die Entwicklungen um Sané am Samstag bei Sky.

Sané? „Schwer, um ihn herum sicher eine Mannschaft zu bauen“

„Bei Leroy ist es so: Kann ich über 50 Spiele auf ihn zählen? Das ist ein Fragezeichen bei ihm. Dann ist die Frage, in welches finanzielle Paket ich ihn reinpacke. Auf der anderen Seite muss ich sehen: Wenn ich ihn gehen lasse, dann muss ich wieder 30 bis 50 Millionen Euro in die Hand nehmen für einen anderen Spieler. Er ist ein Spieler, den du immer gerne in der Mannschaft haben willst. Aber es ist schwer, um ihn herum sicher eine Mannschaft zu bauen.“