Stiller-Aus vor Pokalfinale? VfB gibt Diagnose bekannt

Angelo Stiller hat sich beim Kantersieg des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg in der Bundesliga eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Das gaben die Schwaben am Tag nach dem 4:0-Triumph bekannt.

„Der Mittelfeldakteur steht vorerst nicht zur Verfügung, ein Einsatz im DFB-Pokal-Finale am 24. Mai in Berlin ist – in Abhängigkeit des Heilungsverlaufes – nicht ausgeschlossen", heißt es in der Mitteilung des Vereins.