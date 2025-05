Tränen bei Stiller! DFB-Star übel gefoult

Nach einem üblen Tritt von Samuel Essende von hinten in die rechte Wade krümmte sich der Mittelfeldspieler offensichtlich vor Schmerzen auf dem Rasen.

„Sehr, sehr fieser Tritt“ gegen Stiller

Ein möglicher Ausfall des Mittelfeldstrategen wäre auch mit Blick auf das DFB-Pokalfinale in knapp zwei Wochen gegen Arminia Bielefeld ein herber Schlag für die Schwaben.

„Hoffen wir einfach das Beste. Das wäre sehr, sehr bitter vor allem vor so einem großen Highlight. Aber auch, was die neue Saison betrifft“, sagte Bigalke.

Bitter! Auch Keitel verletzt sich gleich

Für Stiller kam Yannik Keitel (16.) - doch auch der Joker musste kurz darauf verletzt wieder raus. Bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Teamkollege Finn Jeltsch (28.) musste Keitel am linken Oberschenkel behandelt werden.

Keitel wurde in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Als sich der SC Freiburg 2022 für das Pokalfinale qualifizierte, fehlte der Mittelfeldspieler wegen eines gebrochenen Zehs.

Ob er nun am 24. Mai gegen Bielefeld auflaufen kann, hängt wie bei Stiller von der genaueren Diagnose ab, die zunächst noch ausstand.

Neben Keitel nahm Trainer Sebastian Hoeneß auch Jeltsch vom Platz (33.), Enzo Millot und Luca Jaquez kamen in die Partie.

Atakan Karazor (8.) hatte den VfB früh in Führung gebracht, Nick Woltemade (51.), Enzo Millot (80.) und Ermedin Demirovic (87.) erhöhten in Überzahl in der zweiten Hälfte.