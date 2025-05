Tah-Deal fix? Bayern-Boss bezieht Stellung!

„Zu Jonathan Tah kann ich Ihnen sagen, dass unsere sportliche Leitung mit ihm in einem intensiven Austausch ist. Ich bin sehr positiv gestimmt, aber es ist noch nicht final“, sagte der 70-Jährige bei einer Veranstaltung zum 125-jährigen Bestehen des FCB.

Kommt Tah vor Klub-WM zu Bayern?

Tah soll in München einen Vierjahresvertrag erhalten. Die Bayern hoffen, den 29-Jährigen bereits für die Klub-WM verpflichten zu können.

Tahs Vertrag in Leverkusen läuft am 30. Juni aus, das Turnier beginnt allerdings schon am 14. Juni.