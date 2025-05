Transfer-Theater nervt Tah: "Das ist alles ein bisschen lächerlich"

Der Wechsel von Jonathan Tah zum FC Bayern ist perfekt. Der 29-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2029, wie der Rekordmeister am Donnerstagmorgen verkündete.

„Ich möchte dorthin gehen, wo ich Jona in seiner besten Form sein kann. Und für mich ist das Bayern“, bekräftigte der Nationalspieler nun in einem Beitrag bei The Players‘ Tribune seine Entscheidung für die Münchner.