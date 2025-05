BVB-Flirt Doan äußert sich zu Zukunft

Dortmund und Frankfurt sollen an Ritsu Doan vom SC Freiburg interessiert sein. Jetzt spricht der Japaner über seine Zukunft.

„Natürlich denke ich an meine Zukunft, aber ich habe derzeit noch nichts entschieden“, sagte der 26 Jahre alte Japaner nach dem Saisonende: „Ich fühle mich in Freiburg zu Hause. Ich muss im Urlaub über alles nachdenken und mit allen in meinem Umfeld sprechen.“