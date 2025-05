Umworbener Kwasniok wohl Top-Kandidat beim 1. FC Köln

Der gebürtige Pole steht zwar noch bis Sommer 2026 beim SC Paderborn unter Vertrag, kündigte allerdings vor einigen Wochen an, sein Amt als Cheftrainer in Ostwestfalen nach der abgeschlossenen Saison niederlegen zu wollen.

Paderborn winkt wohl Ablöse in Millionenhöhe

Nach Sky -Informationen habe es bereits am vergangenen Freitag ein mehrstündiges Treffen zwischen Kwasniok und FC-Sportdirektor Thomas Kessler gegeben. Eine Einigung und konkrete Verhandlungen mit Paderborn blieben bis zum Mittwochnachmittag aus. Weitere Gespräche sollen in den nächsten Tagen folgen. Aufgrund des noch laufenden Vertrags sei dem Bericht zufolge mit einer Ablösesumme von 1 bis 1,5 Millionen Euro zu rechnen.

Kwasniok wurde in den vergangenen Wochen mit einer Reihe weiterer Klubs aus den ersten beiden Ligen in Deutschland in Verbindung gebracht, darunter auch der FC Schalke 04. Außerdem brachte der Trainer selbst eine mögliche Auszeit ins Spiel.