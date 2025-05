Völler mit Andeutung zu Wirtz-Verkauf: Dann muss Bayer Ja sagen!

DFB-Sportdirektor Rudi Völler wünscht sich einen Verbleib von Florian Wirtz in Leverkusen bis zur WM 2026. „Meine liebste Lösung wäre, er bleibt noch ein Jährchen dort und wechselt dann erst“, sagte Völler bei einem Telekom-Termin in Berlin am Freitag. Er wisse jedoch nicht, „ob das gelingen wird“, so Völler.