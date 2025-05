Wagner-Coup offiziell

Was sich bereits in den letzten Tagen angekündigt hatte, ist jetzt auch offiziell. Der FC Augsburg hat Sandro Wagner als neuen Cheftrainer verpflichtet.

Dies vermeldeten die Fuggerstädter auf ihrer Webseite. Wagner tritt die Nachfolge von Jess Thorup an, der in der vergangenen Woche trotz einer ordentlichen Bilanz entlassen wurde, und unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

Wagner: „Gespräche haben mich überzeugt“

„Die Gespräche haben mich überzeugt, dass die Aufgabe beim FC Augsburg genau der richtige Schritt ist“, wird Wagner in der Mitteilung der Schwaben zitiert.

Der FCA habe eine klare Philosophie, „die sehr gut zu meiner Spielidee passt“, sagte Wagner weiter: „Ich bin ein junger Trainer, der sich gemeinsam mit dem Verein entwickeln möchte. Die Rahmenbedingungen dafür sind in Augsburg hervorragend. (...) Die Mannschaft hat großes Potenzial und ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit.“

DFB-Abschied nach Final Four der Nation League

Wagner gab an, „irgendwann selbst als Cheftrainer arbeiten“ zu wollen. In dieser Rolle hat er auf Top-Ebene bis jetzt noch keine Erfahrung, lediglich die SpVgg Unterhaching führte er als Chefcoach zum Aufstieg in die 3. Liga.