Erschreckende Zahlen: Warum Thorup wirklich gehen musste

Asya Menekse 27.05.2025 • 13:59 Uhr Das Aus von Trainer Jess Thorup beim FC Augsburg kam für einige Beobachter und Fans durchaus überraschend. SPORT1 kennt die Hintergründe.

Das Doppel-Aus von Trainer Jess Thorup und Sportdirektor Marinko Jurendic beim FC Augsburg sorgte bei einigen Fans und Beobachtern für Unverständnis, immerhin durfte der FCA vergangene Saison zwischendurch sogar von Europa träumen.

SPORT1 jedoch kennt die Zahlen, auf deren Basis die Führungsebene der Augsburger diese Entscheidung getroffen hat - und diese sprechen eine eindeutige Sprache. Denn der FCA hat sich so gut wie allen Werten in dieser Saison verschlechtert!

Man sei „nach intensiver Aufarbeitung und vertrauensvollen Gesprächen zu dem Ergebnis gekommen, für die weitere Entwicklung und Ausrichtung unseres Vereins eine Veränderung auf der Position des Cheftrainers vorzunehmen“, waren die Worte von Geschäftsführer Michael Ströll.

FC Augsburg nur einmal in 14 Jahren noch harmloser

In der Bundesliga reichte es für Augsburg in der Endabrechnung für Platz 12 - in vielen Statistiken waren die Schwaben aber eines der schlechtesten, wenn nicht sogar das schlechteste Team der abgelaufenen Saison.

So erzielte der FCA in 34 Spielen nur 35 Tore - nur zwei Teams waren harmloser. Nur einmal in 14 Jahren Bundesligazugehörigkeit traf man noch seltener. Auch beim Thema Torschüsse landeten die Augsburger nur auf Platz 16 mit lediglich 395 Torschüssen.

Zu Großchancen kam Thorups Team nur 25 Mal gekommen, womit es sogar auf Platz 18 in der Statistik landet. Ebenfalls Platz 18 erreichten sie in der Statistik der expected Goals. Dabei haben sie nur einen Wert von 39,13.

Beim Thema Standards schneidet der FCA ebenfalls nicht gut ab. Nur sechs Tore hier gefallen - nur ein Team war schlechter.

Schwache Laufleistung - übles Saisonfinale

Auch einige der Augsburger-Tugenden sind in der letzten Saison zu kurz gekommen. Das eigentlich laufstarke Team absolvierte nur 7.249 Sprints und landet auch hier auf Platz 18. Insgesamt liefen nur fünf Teams weniger Kilometer pro Spiel.

Was die allgemeinen expected Points angeht, erreichte der Klub auch nur Platz 13 im Ranking. Auswärts war die Quote noch schlechter.

All diese Statistiken zeigen bereits eine Überperformance des Teams, dass im Ligavergleich eigentlich besser abschnitt, als es die Zahlen hergeben. Bezeichnend: In 34 Spielen hatte Augsburg nur neun Mal mehr Chancen als ihre Gegner.

Ein weiteres Alarmsignal für die Bosse dürfte das schlechte Saisonfinale gewesen sein. In den letzten vier Spielen kassierte Augsburg elf Tore, steht in der Formtabelle der letzten acht Spiele auf Platz 18.

Spitze ist Augsburg dafür in der wenig schmeichelhaften Kategorie der Karten: In der gesamten Saison gab es satte 79 Karten.

Trend unter Thorup negativ

Im Vergleich zur Saison 2023/24 fallen die aktuellen Werte besonders negativ auf. Thorup kam im Oktober 2023 als Trainer zum FCA und fiel jedoch zunächst positiv auf.

Doch der Trend ging zuletzt klar nach unten. Bei den expected Goals hat Augsburg im letzten Jahr in den 27 Spielen unter Thorup mit 39,4 (Platz 11 in diesem Zeitraum) fast den gleichen Wert wie dieses Jahr (39,13) - allerdings in sieben Spielen weniger!

Eklatant ist die Schwäche auswärts, wo der FCA das zweitschlechteste Team ist, was die potenziellen Tore angeht.

Tore haben die Schwaben letzte Saison mit 1,48 pro Spiel ebenfalls mehr erzielt (diese Saison nur 1,03). Insgesamt hat sich das Team des Dänen deutlicher mehr auf die Defensive fokussierte. Im Offensivspiel ließen die kreativen Spielideen zudem nach.

Thorup muss gehen - kommt jetzt Wagner?

Auch wenn die Augsburger zwischenzeitlich im Geschäft um Europa mitspielten und Dahmen sogar 683 Minuten ohne Gegentor blieb, ist die Leistung in vielen Punkten deutlich gesunken.