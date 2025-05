Weisse Weste: Die besten Torhüter der 1. und 2. Bundesliga stehen fest

Nach Ablauf der Saison 2024/25 steht nun auch das Ranking für die „Weisse Weste“ fest. Welcher Torhüter hat in der Bundesliga und wer in der 2. Bundesliga dominiert?

Die Saison ist zu Ende, die Tabellenplätze sind vergeben - und damit steht auch das Ranking zur Vergabe des weißen Handschuhs. SCHÖNER WOHNEN Polarweiss und SPORT1 prämieren jährlich die stärksten Torhüter-Leistungen in der 1. und 2. Bundesliga. Dabei gewinnt der Torhüter, der am Ende der Spielzeit die meisten Spiele ohne Gegentor absolviert hat.

In der ersten Liga steht Péter Gulácsi an der Spitze. Mit RB Leipzig absolvierte der Keeper 30 Spiele, davon 14 „zu null“. Eine Topleistung - die den Roten Bullen aber nicht beim Erreichen der gesteckten Saisonziele geholfen hatte: Gulácsis Team landete auf Tabellenplatz sieben .

An zweiter Stelle hinter dem Ungarn steht die deutsche Torwart-Legende Manuel Neuer. Der Schlussmann des FC Bayern kommt dabei zwar nur auf 22 Einsätze, behielt dabei aber 13-mal die „Weisse Weste“ an. Mit dem FC Bayern gewann Neuer ein Jahr nach dem Titel-Gewinn von Leverkusen auch wieder die Meisterschaft.

Kobel und Nübel verpassen Top 10

Kristof überragt in 2. Bundesliga

Auch in der zweiten Bundesliga wird der Torwart mit den meisten „Weissen Westen“ ausgezeichnet. Dabei gewinnt hier Elversberg-Torhüter Nicolas Kristof. In 34 Spielen hielt er 13-mal den Kasten sauber und trug somit entscheidend zur erfolgreichen Saison des SV Elversberg bei. Nach einer bärenstarken Saison spielen dieser in der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga.