Wer Erik ten Hag auf die deutsche Fußball-Bühne holte

Bei fünf Bundesliga -Vereinen ist aktuell offen, wer nächste Saison auf der Trainerbank sitzt. Eine beachtliche Quote, da die Kaderplanungen und Spielergespräche aktuell ja auf Hochtouren laufen.

In gut sechs Wochen beginnt die Vorbereitung, es wird sehr spannend, wer in Leipzig, Wolfsburg, Augsburg und Köln dann sportlich den Takt und die Taktik vorgibt.

Jemand, der am Werder-Weg langfristig zweifelt, ist als Aushängeschild und Anführer schwer zu vermitteln. Jetzt will Werder „kurzfristig einen neuen Trainer finden“, wie Clemens Fritz (Geschäftsführer Fußball) betonte.

Leverkusen: Ten Hag folgt auf Alonso

Ausgerechnet Matthias Sammer, heute Vorstandsberater beim BVB, hat Erik ten Hag vor zwölf Jahren auf die deutsche Fußball-Bühne geholt. Und Sammer ist bis heute ein großer Fan und privater Freund des Niederländers, der 2013 mit den Go Ahead Eagles in die Eredivisie aufgestiegen war - in seinem ersten Jahr als Cheftrainer.