Werder-Knall! Ole Werner freigestellt

Ole Werner und Werder Bremen gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Das bestätigt der Nord-Klub am Dienstag. Der 37-Jährige hatte eine Vertragsverlängerung in der Hansestadt abgelehnt.

Die vorzeitige Trennung ist besiegelt: Wie der SV Werder Bremen am Dienstag bekanntgab, gehen der Klub und Trainer Ole Werner mit sofortiger Wirkung getrennte Wege.

„Wir bedauern Oles Entscheidung sehr, weil wir uns eine langfristige Zusammenarbeit mit ihm hätten vorstellen können. Da wir aber auf der Position des Cheftrainers Kontinuität und Klarheit für die Zukunft brauchen, haben wir uns entschieden, Ole freizustellen“, wird Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball, in einer Pressemitteilung zitiert.

Werner lehnte Vertragsverlängerung ab

Bereits am Montag hatten die Norddeutschen bekanntgegeben, dass Werner seinen 2026 auslaufenden Vertrag in Bremen nicht verlängern wird.

Laut SPORT1 -Informationen forderte Werner einen größeren Umbruch im Kader und allgemein mehr Veränderungen im Klub, um sich langfristig an Bremen zu binden.

„Dass Werder sich nun zu diesem Schritt entschieden hat, kann ich aus der Klubperspektive nachvollziehen. Ich hatte in Bremen mit meinem Trainerteam eine wunderbare Zeit, mit einem super Staff, einer tollen Mannschaft und Verantwortlichen, deren Unterstützung ich immer gespürt habe“, wird Werner in einem Statement zitiert.

Steffen als Nachfolger gehandelt

Wer auf Werner in Bremen folgen soll, steht noch nicht fest. Nach Sky-Informationen ist Elversbergs Erfolgstrainer Horst Steffen ein Kandidat in der Hansestadt, der nach der Niederlage in der Relegation seine Zukunft im Saarland offen ließ.