An diesem Juwel könnte Deutschland noch viel Freude haben

Bei der U19-EM macht vor allem ein deutsches Talent auf sich aufmerksam. Nicht nur der 1. FC Köln könnte an Said El Mala noch viel Freude haben.

Said El Mala – dieser Name steht längst nicht mehr nur in Köln für Dribbelkunst, Tempo und Torgefahr. Beim 5:5 gegen England avancierte der 18-Jährige in der Vorrunde der U19-EM endgültig zum Gesicht des DFB-Nachwuchses.