Bayern droht ein Teufelskreis

Nach der Europameisterschaft im vergangenen Jahr, der neuen Klub-WM in den kommenden Wochen und der klassischen Weltmeisterschaft 2026 dürfen sich die Stars auch zwischen den Spielzeiten der nationalen Ligen kaum noch erholen.

Einigen Spielern wird es bereits zu viel, sie befinden sich an der Belastungsgrenze. Selbst Joshua Kimmich , der immer für mehr Partien plädierte und keine Überlastung feststellen konnte, erklärte zuletzt auf SPORT1 -Nachfrage: „Man muss seinen Körper mental ein bisschen austricksen – dann wird’s schon gehen …“

Müller ist sich sicher: „Kader werden größer“

Angesichts der zahlreichen Spiele und des Drucks plädiert Jürgen Klopp, mittlerweile Head of Global Soccer bei Red Bull, schon seit Jahren für größere Kader. Und auch Thomas Müller bringt den Gedanken wieder ins Spiel.

„Es wird mit Sicherheit dahin gehen, dass Kader größer werden. Da kann man dann darüber diskutieren, ob dann immer die vermeintliche Top-Elf auf dem Platz steht. Dann ist das halt nicht mehr so“, sagte der 35-Jährige in Orlando zu SPORT1 .

Viele Spiele lösen einen Teufelskreis aus

„Man würde viel mehr Spiele erleben, in denen eine deutliche B-Elf auf dem Platz steht. Ich stelle mir da schon die Frage, ob ein Fan, der mit Mühe ein Ticket für ein Bundesliga-Heimspiel der Bayern ergattern konnte, es nicht auch verdient hätte, die Top-Stars spielen zu sehen“, sagt Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“ .

Schließlich müsse man davon ausgehen, dass die ganz großen Namen vor allem in der Champions League zum Einsatz kämen.

