Ein nachdenklicher Müller-Auftritt

Thomas Müller verliert nach dem ersten Bayern-Training vor der Klub-WM ernste Worte über die politische Situation in den USA und der Welt - und ob ihn das in seiner Zukunftsentscheidung beeinflusst.

Man kennt Thomas Müller für seine gute Laune, seinen Hang zu Späßchen - und die Reporter in Orlando konnten sie auch an diesem schwülheißen Morgen erleben.

Auch bei anderen Themen gab es lockere Sprüche, kleine spaßige Kabbeleien mit den Journalisten. Thomas Müller eben. Aber es gab auch ein Thema, bei dem die ernste, die nachdenkliche Seite des 35-Jährigen zu hören war: die Lage der Welt und die politische Situation in den USA - dem Land, in dem womöglich auch nach der Klub-WM Müllers sportliche Zukunft liegt.

Los Angeles? „Natürlich, man nimmt das wahr“

„Natürlich, man nimmt das wahr“, reagierte Müller auf die Frage, ob ihn die Situation in Los Angeles , an der gegenüberliegenden Küste beschäftige – aktuell Schauplatz von Protesten gegen rabiate Abschieberazzien der Regierung des sich autoritär gerierenden Präsidenten Donald Trump, die dieser mit der rechtlich strittigen Entsendung von Nationalgardisten und Marines beantwortete.

Bayern-Ikone Müller will „Dinge trennen“

Auf die Nachfrage, ob seine politischen Gedanken womöglich auf seine Entscheidung für oder gegen eine Fortsetzung der Karriere in der US-amerikanischen MLS haben, deutete Müller recht klar an: eher nein.

„Wie gesagt: Ich versuche, Dinge zu trennen“, erwiderte Müller: „Es geht da nicht nur um die konkrete Sache, von der die Rede war. Es geht uns ja in Deutschland genauso. Von der Regionalpolitik über Ausschreitungen bis zu dem, was gestern in Österreich passiert ist (ein Amoklauf an einer Grazer Schule mit elf Toten, Anm. d. Red.): Es passiert ja ständig was auf der Welt.“