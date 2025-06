Borussia Dortmund: Bellingham schon beim Medizincheck

Jobe Bellingham steht vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Der Bruder des ehemaligen BVB-Stars Jude Bellingham absolviert bereits den Medizincheck in Dortmund.

Die Zeitung veröffentlichte am Montagvormittag erste Bilder Bellinghams, wie er zum Check im Dortmunder Knappschaftskrankenhaus eingetroffen ist und von Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun in Empfang genommen wurde. Nach den ersten Tests sollen die BVB-Verantwortlichen vom Fitnesszustand des 19-Jährigen schwer beeindruckt gewesen sein. Mit einer offiziellen Verkündung des Transfers rechnet die Zeitung erst am Dienstag.