Bricht der FC Bayern bei Woltemade die Regeln?

Bayern? „Wäre ein Verstoß“

In der Lizenzordnung der DFL wird ein Verstoß gegen die Sechs-Monate-Regel als „unsportliches Verhalten gemäß § 1 Nr. 4 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB" betitelt. Der bisherige Klub des Spielers - in diesem Fall also der VfB - könne ein Vergehen nach einem Antrag an die DFL vor dem zuständigen DFB-Kontrollausschuss anzeigen.