Bundesliga: Hecking war stinksauer wegen Klopp

Was Hecking damals durch den Kopf ging? „Hier sind doch jetzt zwei Mannschaften”, erzählte der 60-Jährige: „Wenn dann von 100 Fragen 98 an Jürgen Klopp gehen und zwei Anstandsfragen an mich gehen, dann hab ich schon gedacht: Okay, hab ich verstanden. Jürgen, also morgen gewinnst du nicht“, erzählte Hecking im kicker-Interview.