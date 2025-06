"Macht mich fast verrückt": Jürgen Klopp bei der Formel 1

Jürgen Klopp ist beim Großen Preis von Österreich erstmals zu Gast bei der Formel 1 - und wundert sich belustigt darüber, wie es in der Königsklasse kurz vor dem Rennstart in Spielberg so zugeht.

„Ein paar Dinge sind hier offensichtlich anders als beim Fußball. Das Spielfeld ist noch relativ voll so kurz vor dem Anpfiff. Das macht mich fast verrückt, um ehrlich zu sein. Die Spieler waren noch kurz zuvor in der VIP-Lounge, also hier geht die Post ab offensichtlich“, sagte der Head of Global Soccer von Red Bull bei Sky.