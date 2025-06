Bundesliga: Nächstes Bayern-Spiel enthüllt!

Eigentlich wird der Spielplan für die Bundesliga-Saison 2025/26 von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) erst am Freitag veröffentlicht. Für die Fans des FC Bayern gibt es jedoch bereits einen Tag vorher etwas Klarheit. Nachdem zunächst das Eröffnungsspiel gegen RB Leipzig bekanntgegeben wurde, steht nun auch fest, gegen wen die Münchner am 3. Spieltag antreten müssen.

Dann geht es für die Bayern zum Hamburger SV. Der Aufsteiger hat am Donnerstagabend auf seiner Homepage verraten, dass es nach siebenjähriger Pause am 12., 13. oder 14. September zur ersten Neuauflage des Bundesliga-Klassikers kommen wird. Für FCB-Coach Vincent Kompany bedeutet dies eine schnelle Rückkehr in die Vergangenheit. Der Belgier spielte von 2006 bis 2008 als aktiver Spieler in der Hansestadt.