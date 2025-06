Bundesliga-Spielplan da! Dann steigt das Hamburger Stadtderby

SID 27.06.2025 • 14:27 Uhr Leverkusen trifft am 1. Spieltag auf Hoffenheim. Dass Bayern München und Leipzig die 63. Bundesliga-Saison eröffnen, stand schon zuvor fest. Der HSV empfängt in seinem ersten Heimspiel ausgerechnet den Stadtrivalen FC St. Pauli.

Borussia Dortmund tritt zum Auftakt der Saison 2025/26 beim FC St. Pauli an, Vizemeister Bayer Leverkusen spielt am ersten Spieltag im heimischen Stadion gegen die TSG Hoffenheim, Trainer Sandro Wagner gastiert mit dem FC Augsburg beim SC Freiburg.

Das geht aus dem Spielplan für die 63. Bundesliga-Spielzeit hervor, den die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitagnachmittag veröffentlichte. Dass Bayern München und RB Leipzig am 22. August in der Allianz Arena das Eröffnungsspiel bestreiten werden (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky), war bereits am Vortag bekannt gegeben worden.

Bayern gegen Leverkusen am 9. Spieltag

Über die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen am 1. Spieltag hatte die DFL als „Anschmecker“ wie über die Eröffnungspartie ebenfalls bereits am Donnerstag informiert.

Fest steht nun auch, dass der Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund am 7. Spieltag zunächst in München (17. bis 19. Oktober) und am 24. Spieltag (27. Februar bis 1. März 2026) in Dortmund stattfindet. Auf Vizemeister Leverkusen trifft der deutsche Rekordmeister daheim am 9. Spieltag (31. Oktober bis 2. November) und auswärts am 26. Spieltag (13. bis 15. März 2026).

Den gesamten Spielplan für die neue Bundesliga-Saison veröffentlichte die DFL hier.

HSV-Auftakt in Mönchengladbach

Der Hamburger SV startet sein Bundesliga-Comeback am ersten Spieltag bei Borussia Mönchengladbach, zum Stadtderby mit dem FC St. Pauli kommt es bereits am zweiten Spieltag. Das Nordderby mit Werder Bremen steigt am 15. Spieltag (5. bis 7. Dezember). Die zeitgenauen Terminierungen der Bundesliga-Spieltage 1 bis 5 erfolgen in der Woche vom 7. bis zum 11. Juli. In die Winterpause geht die Bundesliga nach dem 15. Spieltag, der 34. und letzte Spieltag der Saison 25/26 wird am 16. Mai 2026 ausgetragen.

Die ersten Pflichtspiele auf Klubebene stehen bereits ab dem 15. August an, wenn im DFB-Pokal die erste Hauptrunde ausgetragen wird. Am selben Wochenende steigt auch der Supercup, der in diesem Jahr erstmals unter dem Namen Franz Beckenbauer Supercup firmiert. Pokalsieger VfB Stuttgart und Meister Bayern München treffen um 20.30 Uhr (Sat.1 und Sky) aufeinander.