BVB baggert wohl an Kovac-Wunschspieler

Die Verpflichtung von Jobe Bellingham ist so gut wie fix. Doch der BVB hat sein Auge offenbar auf einen weiteren Mittelfeldspieler geworfen.

Die Verpflichtung von Jobe Bellingham ist so gut wie fix. Doch der BVB hat sein Auge offenbar auf einen weiteren Mittelfeldspieler geworfen.

Der BVB ist offenbar heiß auf einen weiteren Mittelfeldspieler. Wie der belgische Sportjournalist Sacha Tavolieri berichtet, ist Borussia Dortmund an Ardon Jashari interessiert.

In seiner ersten Saison absolvierte der Schweizer wettbewerbsübergreifend 52 Spiele. In der Champions League kam er immer zum Einsatz - außer gegen Dortmund.

Transfers? BVB müsste tief in die Tasche greifen

Sein Vertrag bei Brügge läuft allerdings noch bis 2029. Ein Verkauf könnte also teuer werden. Nach Angaben von Transfermarkt liegt sein aktueller Marktwert bereits bei 25 Millionen Euro.

Nicht wenig, zumal die Verpflichtung von Jobe Bellingham so gut wie in trockenen Tüchern ist und ebenfalls kostspielig wird. Die Dortmunder wären wohl bereit, rund 30 Millionen zu investieren, was Sunderland jedoch zu wenig ist.