Von PSG in die Bundesliga: Er hat viel vor

Bayer Leverkusen schnappt sich auf dem Transfermarkt einmal mehr ein hochveranlagtes Talent aus Frankreich. Der aufstrebende Teenie Axel Tape verlässt PSG und visiert einen schnellen Durchbruch in der Bundesliga an.

Dass Bayer Leverkusen in diesem Sommer einige schmerzhafte Abgänge zu verzeichnen hat, ist hinlänglich bekannt. Trainer Xabi Alonso, Jonathan Tah und Jeremie Frimpong haben den Verein bereits verlassen. Florian Wirtz dürfte, sollte nichts schiefgehen, bald folgen.

Für die Verantwortlichen und Neu-Coach Erik ten Hag gibt es infolgedessen jede Menge Arbeit, für fast alle Positionen werden neue Spieler gesucht. Eine sehr spannende Neuverpflichtung ist in dieser Woche gelungen: Axel Tape.

Leverkusens guter Draht nach Frankreich

Das 17 Jahre alte Abwehrtalent, bisher bei Paris Saint-Germain aktiv, unterschrieb einen Vertrag bis 2030. Zahlen müssen die Rheinländer nichts. Der Wechsel erfolgt ablösefrei, da Tapes Kontrakt in Paris ausläuft - und er passt in einen Trend, der schon seit Jahren zu beobachten ist.

Internationale Transfer-Experten wissen es längst: Talente aus Frankreich sind hervorragend ausgebildet und vergleichsweise gut finanzierbar, die Reserven an Hochbegabten fast unerschöpflich. Keine andere Nation weltweit bringt so viele Spieler hervor.

So ist Leitung nach Frankreich auch in Leverkusen in den letzten Jahren entsprechend immer kürzer. Moussa Diaby kam 2019 als noch unbeschriebenes Blatt von Paris Saint-Germain, Amine Adli 2021 aus Toulouse, Jeanuell Belocian vergangene Saison von Stade Rennes.