Kane verrät, was er von Tah hält

Harry Kane hat den jüngsten Transfer des FC Bayern München bewertet und dabei von seinem künftigen Mitspieler Jonathan Tah geschwärmt. „Ich halte ihn für eine großartige Neuverpflichtung“, lautete das Urteil des englischen Stürmers in seiner App Cleats Club.

„Ich habe in den letzten zwei Jahren oft gegen ihn gespielt und er hat alles, was man sich von einem Innenverteidiger wünscht: (Er ist, Anm. d. Red.) groß, stark, präsent und gut am Ball“, beschrieb der 31-Jährige die Qualitäten des deutschen Nationalspielers, den er als „große Bereicherung für das Team“ bezeichnete.