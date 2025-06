"Egon hat dem FC Bayern sehr gutgetan": Klub-Ikonen erinnern sich

Der frühere Bundesligaspieler, Trainer und langjährige Assistent des FC Bayern, Egon Coordes, ist verstorben. Sepp Maier und Klaus Augenthaler, zwei Wegbegleiter, schwelgen in Erinnerungen.

Der frühere Bundesligaspieler, Trainer und langjährige Assistent des FC Bayern, Egon Coordes, ist verstorben. Sepp Maier und Klaus Augenthaler, zwei Wegbegleiter, schwelgen in Erinnerungen.

Der deutsche Fußball trauert um Egon Coordes. Der frühere Bundesligaspieler, Trainer und langjährige Assistent beim FC Bayern ist im Alter von 80 Jahren in Memmingen verstorben, wie am Donnerstag bekannt wurde. Coordes galt als einer der letzten echten „Schleifer“ im Fußball – ein Mann, der Disziplin, Detailversessenheit und körperliche Härte wie kaum ein Zweiter verkörperte. Doch wer ihn näher kannte, wusste: Hinter der harten Schale steckte ein Mensch mit großem Herzen und tiefer Loyalität.

Maier erinnert an Coordes

Bei SPORT1 erinnert sich der 81-Jährige, der in der Saison 1997/98 als Torwarttrainer Kollege von Coordes bei den Münchnern war, bewegt an seinen alten Weggefährten: „Egon war sehr gerecht und pflichtbewusst – sich selbst und seinen Spielern gegenüber. Für mich war er ein sehr guter Freund und Mensch. Wir haben oft harte Tennismatches gespielt. Er war ehrgeizig, konnte schlecht verlieren, ist dabei aber immer fair und anständig geblieben."

Maier ergänzt: „Ich erinnere mich auch an seinen schönen, folgsamen Schäferhund – der mochte nicht jeden, aber mich sehr gerne. Ich habe Egon sehr geschätzt und werde ihn immer in toller Erinnerung behalten – an unsere gemeinsame, schöne Zeit.“