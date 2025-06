Nächster Abgang fix: Bayern kassiert wohl Millionensumme

Eigengewächs Gabriel Vidovic verlässt den FC Bayern endgültig und wechselt in seine Heimat Kroatien zu Dinamo Zagreb. Das gab der deutsche Rekordmeister am Montagabend bekannt.

„Neun unvergessliche Jahre“

„Nach neun unvergesslichen Jahren ist es Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, schrieb der 21-Jährige bei Instagram. Vidovic hatte in der Saison 2023/24 bereits auf Leihbasis in Zagreb gespielt.

Zuvor war er an Vitesse Arnheim in den Niederlanden ausgeliehen, in der Hinrunde der abgelaufenen Saison spielte er zudem in der Bundesliga für Mainz 05. Für die Bayern bestritt der Kroate insgesamt acht Pflichtspiele.