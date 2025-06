Transfer-News: Bayern-Talent vor Absprung

„Telefonleitungen zwischen Boban und Rummenigge glühten“

Für Vidovic ist es eine Rückkehr, schon in der Saison 23/24 war er per Leihe bei Dinamo untergekommen. In der abgelaufenen Saison wollte er dann bei Mainz den nächsten Schritt gehen, kam dort aber kaum zum Zuge. Die Leihe wurde im Winter vorzeitig beendet.