FC Bayern wird für Davies entschädigt

Alphonso Davies verletzt sich während der Länderspielphase im März schwer am Knie. Nun erhält der FC Bayern eine Entschädigung.

Der Wirbel um die schwere Verletzung von Alphonso Davies geht in die nächste Runde!

Davies: FC Bayern erhält Entschädigung

„Bei einem Treffen in München machte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, deutlich, dass der kanadische Verband seine Schutzpflichten gegenüber Alphonso Davies nicht vollständig erfüllt habe“, so der FC Bayern .

„Jan-Christian Dreesen kündigte jetzt an, den Kontakt zu den Nationalverbänden der unter Vertrag stehenden Spieler des FC Bayern zu vertiefen, um noch eindringlicher auf die Erfüllung von Schutzpflichten in Verletzungsfällen hinzuweisen“, so der Klub.