Gibt es Timo Werner zum Spottpreis?

Nach eineinhalb Jahren bei Tottenham kehrt Timo Werner am 1. Juli zu RB Leipzig zurück. Eine Zukunft hat der Stürmer beim Bundesligisten jedoch nicht. Stattdessen will ihn der Verein wohl zu einem Spottpreis loswerden.

Laut einem Bericht der Bild fordert Leipzig nur vier Millionen Euro Ablöse und will so mögliche Interessenten anlocken. Werners Vertrag in Leipzig endet ohnehin im Sommer 2026.