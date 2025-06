Der Mittelfeldspieler beschreibt seinen Weg zur Führungspersönlichkeit ohne Pathos – dafür mit Haltung, Selbstkritik und Klarheit. Besonders prägend war für ihn die frühe Trennung seiner Eltern und die erste Zeit im Internat: „Das erste Jahr im Internat in Dresden war der Horror, weil ich einfach Heimweh hatte, ich wollte nach Hause.“

Doch er hielt durch: „Ich war auch so stark – das hat mir auch meine Mama gesagt – du hattest schon immer diesen Willen, dass du das einfach auch durchziehen möchtest.“ Und: „Hätte ich das aufgegeben, hätte ich mir das nie verziehen.“

Arnold wichtiger Bestandteil des Teams

Gleichzeitig sieht er sich nicht als alleinigen Verantwortlichen: „Es bringt nichts, wenn alles nur an einer Person hängt.“ Auch deshalb verteilt er Aufgaben bewusst – um andere wachsen zu lassen.

„Die Kapitänsbinde die ist einfach ein Teil von mir“

Seine Loyalität zum Verein zeigt sich in einem einfachen Satz: „Ich war nie der Typ, der einfach wegrennt.“ Auch in schwierigen Phasen ist er geblieben – weil er überzeugt ist, dass man Verantwortung nicht nur in Erfolgszeiten trägt.