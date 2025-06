Köncke neuer HSV-Präsident

Der ehemalige Vorsänger der Ultragruppierung Poptown, Henrik Köncke, wurde auf der Mitgliederversammlung am Samstag an die Spitze des Vereins gewählt.

Henrik Köncke ist neuer Präsident des Hamburger SV! Der ehemalige Vorsänger der Ultragruppierung Poptown wurde auf der teilweise turbulenten Mitgliederversammlung im Volksparkstadion am Samstag mit 65,71 Prozent der Stimmen gewählt und tritt die Nachfolge des früheren Fußball-Nationalspielers Marcell Jansen an. Köncke setzte sich gegen den Ehrenrats-Vorsitzenden Kai Esselsgroth (29,06) und Unternehmer Frank Ockens (5,22) durch. Jansen war seit 2019 HSV-Präsident und trat nicht erneut zur Wahl an.