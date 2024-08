Olympia-Legende kündigt das Ende ihrer Karriere an

Deutschlands Beachvolleyball-Star Laura Ludwig beendet nach der Saison ihre sportliche Karriere. Das gab die Rio-Olympiasiegerin nach ihrem Vorrunden-Aus bei den Sommerspielen am Samstagabend im Deutschen Haus in Paris bekannt.

„Heute war es spontan“, sagte Ludwig, doch „der Entschluss ist in den letzten Wochen und Monaten in meinen Gedanken gereift. Ich wollte aber die ganze Energie hier noch einmal reingeben.“ Nun sei „die Last“ abgefallen.

Emotional wurde es, als sie im ZDF über ihre beiden kleinen Söhne Teo und Lenny sprach, die im Deutschen Haus dabei waren. „Das war eine Motivation für mich, noch einmal in Paris zu sein. Jetzt kriegen die Jungs das auch mit und checken, was das für mich bedeutet hat“, sagte sie: „Es ist einfach cool, dass wir das alle noch einmal erlebt haben.“

Über ihre Karriere sagte sie: „Es ist eine geile Zeit gewesen bis hierhin, auch in Paris, auch wenn es nicht so gelaufen ist, wie wir uns das erhofft hätten. Wir hätten gerne hier zu unserer Stärke gefunden. Das haben wir leider nicht. Das wäre noch mal ein schönerer Abschied gewesen.“

Letzte Turniere vor dem Abschied

Bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September) will Ludwig noch an den Start gehen. Vorher stehen noch die Europameisterschaften in den Niederlanden (13. bis 18. August) und ein Elite16 Turnier auf der Pro Tour in Hamburg (21. bis 25. August) an.