"Liebes Sunderland": Bellingham verabschiedet sich emotional

Nach zwei Jahren in Sunderland nimmt der Neu-Dortmunder Jobe Bellingham in einem sehr persönlichen Post Abschied von seinen Fans.

Der 19-Jährige, dessen Wechsel zu Borussia Dortmund am Dienstag offiziell wurde, schrieb auf Instagram: „Liebes Sunderland, es ist Zeit für mich, mich von all den treuen Menschen (...) zu verabschieden, die mich durch zwei unglaubliche Jahre in Rot und Weiß getragen haben.“