BVB macht Bellingham-Coup offiziell

SPORT1 10.06.2025 • 14:23 Uhr Borussia Dortmund landet mit Jobe Bellingham einen Transfer-Coup. Der Bruder von Ex-BVB-Star Jude wechselt aus England nach Westfalen und soll mit dem BVB direkt zur Klub-WM reisen.

Es hatte sich angebahnt, nun ist es perfekt! Borussia Dortmund hat sich die Dienste von Jobe Bellingham gesichert. Der 19-Jährige wechselt von Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland zu den Schwarz-Gelben und erhält dort einen Vertrag bis Juni 2030.

Bereits am Sonntagabend berichtete SPORT1 von einer Einigung zwischen beiden Klubs. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte am Abend das Trainingslager der englischen U19 verlassen und war per Privatjet nach Dortmund gereist. Dort landete er kurz nach 21 Uhr.

Am Dienstagnachmittag wird er bereits am Mannschaftstraining auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel teilnehmen. Wie der BVB weiter mitteilte, wird Bellingham am Freitag mit den Dortmundern zur Klub-WM in die USA fliegen und dort zunächst mit der Nummer 77 auflaufen.

Ricken über Bellingham: „Außergewöhnlich talentierter Spieler“

„Jobe ist ein außergewöhnlich talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits über eine bemerkenswerte Reife und Spielintelligenz verfügt“, wird Lars Ricken, BVB-Geschäftsführer Sport in einem Klub-Statement zitiert: „Wir sind überzeugt, dass er perfekt zu unserer Philosophie passt, junge Talente zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf höchstem Niveau zu entwickeln.“

Bellingham sagte: „Ich freue mich sehr, jetzt Spieler von Borussia Dortmund zu sein und gemeinsam mit diesem großen Klub um Titel zu kämpfen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, mit diesen großartigen Fans hier Erfolge zu feiern und werde dafür jeden Tag an mir und mit dem Team arbeiten. Ich freue mich sehr, dass ich bereits beim Fifa Club World Cup das schwarzgelbe Trikot tragen werde.“

Bellingham hebt Gespräch mit Watzke hervor

Bellingham habe zuvor „mit vielen Leuten im Verein gesprochen, natürlich auch mit dem Coach, an den ich wirklich glaube. Ich habe lange und intensiv darüber nachgedacht.“ Als „ausschlaggebend” für den Wechsel bezeichnete er „wahrscheinlich das Gespräch mit Herrn Watzke“. Der scheidende BVB-Boss habe ihn „letztendlich davon überzeugt, bei Borussia Dortmund zu unterschreiben“.

Der Bruder des ehemaligen BVB-Stars Jude Bellingham wechselt für rund 30 Millionen Euro in die Bundesliga, weitere fünf Millionen können in Bonuszahlungen noch obendrauf kommen.

Zudem haben sich die Klubs auf eine Weiterverkaufs-Klausel verständigt. Diese soll Sunderland bei einem zukünftigen Transfer 15 Prozent der dann erzielten Ablöse einbringen.

