Erstes Xhaka-Angebot da - spektakulärer Tausch geplant?

Laut der Gazzetta dello Sport bieten die Rossoneri Leverkusen eine Ablöse von zehn Millionen Euro für den Schweizer Nationalspieler. Um den Bundesligisten zu überzeugen, will der italienische Erstligist Abwehrspieler Malick Thiaw in den Transfer einbinden.

Milan plant mit prominenter Zentrale

Laut italienischen Medien reiste Milans neuer Sportdirektor Igli Tare, der früher selbst in der Bundesliga spielte, nach Leverkusen, um die Gespräche persönlich zu führen. Xhakas Vertrag bei den Rheinländern läuft noch bis 2028 , Milan bietet ihm laut Gazzetta dello Sport ein höheres Gehalt an.

Der dreimalige deutsche Nationalspieler Thiaw wechselte in der Saison 2022/23 von Schalke 04 in die Lombardei. In der abgelaufenen Saison kam er in 22 Ligaspielen zum Einsatz. In Leverkusen könnte er Jonathan Tah ersetzen, der ablösefrei zum FC Bayern wechselte.