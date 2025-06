Neue Details zum Sané-Wechsel enthüllt!

Galatasaray hat mit Leroy Sané große Pläne und will ihn zu einer Ikone machen. Nun kommen neue Details zum Wechsel des Bayern-Stars ans Licht.

Wie die Sport Bild berichtet, arbeitete Gala schon seit geraumer Zeit an einer Verpflichtung Sanés. Von einem ersten Video-Telefonat im Januar ist die Rede. Auch in der Folge brach der Kontakt nicht ab - noch im Dezember hatte Sané öffentlich erklärt, bei Bayern bleiben zu wollen.

Dass es letztlich zu einem Schritt in die Türkei kam, lag laut Bericht vor allem an Gala-Vizepräsident Abdullah Kavukcu, der auch schon bei den Wechseln von Victor Osimhen und Alvaro Morata die Fäden gezogen haben soll.

Maximale Erwartungen an Sané in Istanbul

„Leroy ist ein unglaublicher Spieler. Es ist schwer, unsere Emotionen in Worte zu fassen“, sagte der einflussreiche Geschäftsmann der Sport Bild, der aber lieber auf einen anderen Trumpf in den Verhandlungen verwies: "Einer der größten Faktoren, warum wir ihn in dieser Phase zu uns holen konnten, waren eindeutig unsere Fans.“