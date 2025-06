„Galatasaray will jetzt auch im europäischen Wettbewerb Erfolge feiern“, sagt der türkische Journalist Muhammet Duman von der Tageszeitung Hürriyet im Gespräch mit SPORT1 . Schon vor dem Deal war er trotz anderer Optionen für Sané davon ausgegangen, dass sich der 29 Jahre alte Flügelspieler für den Schritt in die Türkei entscheiden werde.

Jetzt hat Sané einen Dreijahresvertrag am Bosporus unterschrieben - und Duman ist sich sicher: „Leroy Sané hat die beste Entscheidung seines Lebens getroffen. Er wird sich wie in einem Traum fühlen, wenn er die Atmosphäre hier sieht.“ Einen ersten Vorgeschmack bekam der ehemalige Bayern-Star bei seinem Empfang am Flughafen.