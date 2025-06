BVB-Boss erwägt Zerreißprobe für den Verein!

Watzke will im Sinne des BVB entscheiden

Zuletzt hatte er sich bereits mit Blick auf seine Kandidatur zurückhaltend geäußert. „Ich muss nun in den nächsten Wochen für mich entscheiden – und diese Entscheidungen kann mir auch keiner abnehmen –, was besser ist für den BVB“, erklärte der 66-Jährige nun und spezifizierte auf Nachfrage: „Eine Zerreißprobe in Kauf zu nehmen, um des Weges willen. Oder zu sagen, dass man darauf verzichtet.“

So oder so ist Watzke sich sicher, dass er den BVB in einem guten Zustand übergeben wird. „Wir haben eine intakte Geschäftsführung mit sehr fähigen Personen“, sagte er: „Und ich bin sehr stolz, den BVB so zu übergeben, weil ich glaube, dass wir in unserer Vereinsgeschichte zuletzt 20 Jahre lang die größte Kontinuität hatten, die der Klub jemals erlebt hat.“ Watzke scheidet beim BVB noch in diesem Jahr als Geschäftsführer aus.